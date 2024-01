Incidente in A10 tra Pietra e Finale Ligure: rallentamenti al traffico ma nessun ferito

Qualche disagio al traffico ma, fortunatamente, nessun ferito in maniera significativa. E' questo il bilancio dell'incidente che ha visto coinvolti alcuni mezzi in autostrada sulla A10, tra Finale e Pietra Ligure, intorno alle 12.30 odierne.

Il sinistro, le cui cause non sono ben chiare, si è verificato al km 66 in prossimità di uno scambio di carreggiata e su di un tratto dov'è presente il doppio senso in una sola carreggiata.

Sul posto sono intervenuti l'operativo di Autofiori, la Polstrada e un'ambulanza della Croce Bianca calicese. Le ripercussioni sono state sulla viabilità, con un paio di km di coda risoltisi in poco tempo.