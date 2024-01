Tamponamento in A10 tra Feglino e Spotorno: due feriti in codice giallo (FOTO)

Pomeriggio di code sull'autostrada A10 in particolare tra Orco Feglino e Finale, direzione Savona, in prossimità del restringimento di carreggiata.

E proprio nel tratto tra lo svincolo del paese dell'entroterra finalese e Spotorno, intorno alle 18.20, si è verificato un tamponamento tra auto in direzione Ventimiglia che ha visto coinvolte due automobili.

Tre sono state le persone a bordo dei mezzi che, nonostante le condizioni non gravi, hanno necessitato di cure dei sanitari giunti sul posto (tre ambulanze di Croce Bianca Spotorno e Savona e Croce Rossa Savona) insieme ai Vigili del fuoco e al personale operativo dell'Autofiori. Due feriti sono stati trasportati in codice giallo al Santa Corona, uno in codice verde.