Mancata ricezione canali Rai, ad Ellera gli abitanti danno vita ad una raccolta firme

Una raccolta firme per chiedere che venga risolto il problema dell'assenza di ricezione dei canali Rai.

A crearla gli abitanti di Ellera, frazione di Albisola Superiore, stufi di un disagio che si potrae da tempo.

"Attesa la situazione senza precedenti che si sta verificando nella frazione di Ellera, ove ormai da oltre 12 mesi è negata la possibilità di vedere tutte le reti Rai (Rai 1 - Rai 2 - Rai3) per problemi tecnici considerato che la rai costituisce un servizio pubblico e che alcuni abitanti del paese stanno valutando di segnalare alle competenti autorità questa 'interruzione di pubblico servizio'; considerato che molti abitanti della frazione sono anziani con limitate possibilità economiche; considerato che 50.000.000 di italiani, ad eccezione degli abitanti di Ellera, potranno vedere in anteprima il Festival di Sanremo; considerato che a quanto ci è dato sapere si tratta di un guasto riparabile con una spesa pressoché irrisoria (meno di 5.000,00 euro); considerato che gli abitanti di Ellera versano regolarmente il canone ma non usufruiscono del servizio. Tutto ciò considerato, si chiede a chi di competenza un intervento immediato per il ripristino della funzionalità del ripetitore Rai".

"In caso di ulteriore inerzia, gli abitanti di Ellera intraprenderanno tutte le azioni idonee: richiesta di restituzione del canone percepito indebitamente; esposto agli organi competenti e richiesta danni all'azienda Rai per la mancata fornitura del servizio e per i danni morali. Inoltre, si valuteranno tutte le azioni pubbliche che potranno portare questo nostro problema all'attenzione delle autorità civili e della cittadinanza tutta" concludono nella raccolta firme.