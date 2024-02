Bardineto, si ustiona col ritorno di fiamma: grave bambino di 8 anni

Nel pomeriggio di ieri, un tragico incidente ha scosso la comunità di Bardineto, quando un bambino di otto anni è stato soccorso con gravi ustioni di secondo e terzo grado, principalmente su torace, braccia e gambe, che interessano il 50% del corpo.

Stando a quanto riferito, sembra che il piccolo abbia riportato le ustioni a causa di un possibile ritorno di fiamma. L'allarme è stato lanciato dalla madre, la quale ha trovato il figlio con i vestiti in fiamme.

La centrale operativa del 112 ha mobilitato la Croce Verde di Bardineto e l'elisoccorso Grifo. Non è chiaro se il bambino stesse giocando con una bottiglia di alcol o se la fiammata sia stata causata da una stufa o dal camino. Il bimbo è stato trasportato per via aerea in codice rosso all'ospedale Gaslini di Genova.