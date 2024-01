Finale, completamento della rimozione della carcassa di balenottera: traffico rallentato sull'Aurelia

Sarà rimossa definitivamente nella mattinata di domani, giovedì 1 febbraio, a partire dalle ore 8.30 circa, la carcassa di balenottera comune morta nelle scorse settimane al largo delle coste liguri e che lo scorso sabato 27 gennaio si era spiaggiata sulle coste di Finale Ligure tra le spiagge del Castelletto e di Capo San Donato.

Il corpo inerme del cetaceo, in avanzato stato di decomposizione, lunedì era stato definitivamente rimosso dall'acqua e trascinato sulla sabbia con l'ausilio di due trattori che lo avevano dovuto trainare dopo averlo adeguatamente imbragato.

Nella mattinata di domani il cadavere, debitamente sezionato, sarà issato sui mezzi che lo trasporteranno all'incenerimento e così il traffico sulla via Aurelia, per consentire lo svolgimento delle operazioni in sicurezza, sarà rallentato per circa un'ora e mezza con senso unico alternato.