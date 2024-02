Truffa del Rolex con un assegno falso: arrestato a Borghetto S. Spirito un 25enne napoletano

Nuovo tentativo di "truffa del Rolex" andato però, fortunatamente, a male nella nostra provincia.

Nell mattina di ieri (30 gennaio, ndr) i carabinieri di Borghetto Santo Spirito hanno arrestato sul fatto un uomo di 25 anni originario del napoletano: tutto è iniziato la settimana scorsa, quando un residente della zona ha deciso di vendere un costoso orologio Rolex attraverso un annuncio su un sito web.

Poco dopo, ha ricevuto una chiamata da un uomo con un forte accento napoletano, col quale ha concordato un incontro nel ponente savonese. Lì il giovane si è presentato con un assegno circolare che però ha insospettito il venditore che, prima di consegnare l'orologio, ha deciso di verificare l'assegno in banca scoprendo che era falso ed evitando così di essere truffato.

Nonostante questo, il venditore ha deciso di ripubblicare l'annuncio online per tentare nuovamente di vendere l'orologio. Anche in questo secondo caso è stato contattato da un napoletano che per timbro vocale sembrava essere lo stesso individuo della volta precedente. Così il venditore, insospettito, ha contattato i militari dell'Arma di Borghetto Santo Spirito, raccontando loro l'accaduto.

I carabinieri si sono presentati al luogo dell'incontro, dove hanno trovato un uomo di 25 anni proveniente dalla Campania che, alla richiesta dei militari di un documento d'identità ha mostrato una carta falsa così com'è risultato essere, dopo un controllo più approfondito, l'assegno circolare preparato per "pagare" l'orologio.

In accordo con la Procura della Repubblica locale, i carabinieri hanno arrestato il giovane per truffa, possesso di documenti falsi e ricettazione.

Questo arresto si aggiunge ad altri precedenti nel savonese, come quello del 15 gennaio, quando un uomo di trent'anni da Napoli è stato arrestato per aver truffato due anziane savonesi, e quello del 13 giugno 2023, quando un uomo di 44 anni, fingendosi un tecnico dell'acquedotto, ha rubato circa 40mila euro in contanti a un anziano di Spotorno.