Auto si ribalta in A10 tra Celle e Albisola: una donna al San Paolo in codice giallo

Soccorsi mobilitati nel pomeriggio odierno per un incidente in A10, nel tratto autostradale tra Celle Ligure e Albisola Superiore, in direzione Ventimiglia.

L’allarme al 112 è stato lanciato alle 15.45 e immediatamente si sono mobilitati i militi della Croce Rossa di Varazze, i sanitari del 118 e una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Varazze.

Secondo quanto riferito, durante la marcia, un’auto si è ribaltata, senza coinvolgere altri mezzi. La donna alla guida del mezzo è stata estratta dai Vigili del fuoco e consegnata ai sanitari. Dopo le prime cure, la donna è stata trasportata in ambulanza al Pronto Soccorso dell’ospedale San Paolo di Savona in codice giallo.