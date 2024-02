Omicidio Piazza Nazioni, l'avvocato della mamma e del fratello: "Danjela voleva essere libera, ergastolo è darle giustizia"

"Dare l'ergastolo a quest'uomo significa dare giustizia alla sua famiglia e a Danjela stessa".

Queste le parole dell'avvocato delle parti civili Lucrezia Novaro, che assiste la mamma di Danjela, Nafie Rexha, e il fratello Durim Neza e che ha richiesto questa mattina, davanti alla Corte d'Assise in Tribunale a Savona, presieduta dal giudice Fiorenza Giorgi, la condanna nei confronti di Safaiou Sow che il 5 maggio del 2023 ha ucciso con due colpi d'arma da fuoco Danjela Neza nel parcheggio a lato di Piazza delle Nazioni a Savona.

"Danjela voleva essere libera. Questo è un femminicidio. Danjela era rimasta a casa dal lavoro perché era solo una cameriera - ha detto il legale della mamma e del fratello della vittima - Non sono convinto che l'imputato abbia pensato ad un piano A o un piano B, c'è un solo piano A eliminare Danjela. Fa persino degli approcci sessuali, volgari, come ultimo atto di disprezzo nei confronti di una donna indifesa. Si rivolge a lei con una freddezza glaciale. Non è vero che Sow ha tentato di uccidersi. Lo ha supplicato Danjela per due minuti e lui è andato avanti per il suo progetto omicida, ha fatto sì che lei morisse".

"La parte civile ritiene di disattendere la richiesta della Procura, non possiamo tacere sul fatto che 30 anni sono pochi, sappiamo che con i benefici penitenziari Sow non li sconterà tutti. Danjela non tornerà in vita" ha concluso.

L'avvocato dell'imputato, Alessandro Stipo, si è concentrato sull'esclusione della premeditazione e i futili motivi chiedendo di escludere le aggravanti e una pena di 24 anni.

Il Pm Luca Traversa ha chiesto 30 anni, soffermandosi su tutta l'attività d'indagine della squadra mobile avvenuta nei mesi precedenti: dalla relazione tra Danjela e l'omicida (per lei era una relazione passeggera, per Sow invece la relazione della vita iniziando "ad assumere i classici contorni che connotano la cultura del possesso, con comportamenti ai limiti degli atti persecutori"), i profili di entrambi ( la ricerca della pistola contattando Yuri Scalise con lo scambio che avviene il 15 di marzo nei pressi della Darsena, i messaggi con la richiesta di Sow a Neza di lasciare il lavoro, i due infatti lavoravano insieme al Club Nautico ("Mi hai rovinato la vita te la farò pagare, sei tu che stai facendo questi giochi rovinando tutto. Se non vai via dal Club ti farò pagare tutto"), le ricerche su come usare la pistola e come si fa a sparare, le foto intime usate per ricattarla e le ferie forzate per la 29enne albanese disposte dal titolare del ristorante dove lavoravano (lei sarebbe ritornata al lavoro proprio il giorno stesso nel quale è stata uccisa).

Poi le registrazioni di Danjela (aveva scaricato un app) con persino le conversazioni tra i due e gli ultimi minuti di vita. "Mi hai rovinato tutto, vuoi anche rovinare il lavoro" aveva detto Sow. "Non mi sparare, no ti prego" la risposta della vittima. "Mi dispiace, non mi hai lasciato altra scelta" aveva concluso l'assassino poco prima di spararle due colpi di pistola, uno sopra la parte sinistra dell'occhio e l'altro nella sommità del capo (5 gli spari totali) con una colluttazione avvenuta nel frattempo.