Celle, lavori per l'attraversamento delle acque bianche dalle ex Colonie: posizionato un semaforo

Sono iniziati da qualche giorno i lavori legati all'attraversamento delle acque bianche sull'Aurelia nei pressi delle ex Colonie Bergamasche e non stanno mancando le polemiche per le lunghe code.



È stato infatti posizionato un senso unico alternato regolato da un impianto semaforico che sta creando malumore tra gli automobilisti per i rallentamenti sul tratto tra Celle e Varazze della viabilità.



"Dovrebbero durare pochi giorni - dice Giorgio Sacchi, presidente della Punta dell'Olmo - circa una settimana, dieci giorni".



Nel frattempo a fine dicembre sono stati venduti tutti e 42 gli appartamenti realizzati nell'ex padiglione Vigiola (4-5 sono già abitati) e sono in corso i lavori di demolizione del padiglione Frizzoni.



Dopo la palazzina Frizzoni scatteranno gli interventi sulla palazzina Chalet all'interno del parco. A breve verranno avviati gli interventi sulla passeggiata, ex sede ferroviaria, in collegamento con Varazze.



Si tratta della cifra più consistente degli oneri di urbanizzazione a favore del Comune, 2 milioni e 164mila euro stanziati proprioper la progettazione dell'intervento di riqualificazione di un tratto dell'ex sedime ferroviario a mare in disuso, con la finalità di utilizzarlo come passeggiata pubblica, in continuità con quella già realizzata a est della frazione dei Piani.



I lavori prevedono la messa in sicurezza delle gallerie e la conservazione delle strutture, il rifacimento delle pavimentazioni; la realizzazione di un sistema di smaltimento delle acque piovane all'interno e all'esterno delle gallerie; la dotazione di illuminazione pubblica per la pedonabilità; le protezioni della pedonabilità con parapetti, recinzioni, barriere, cancellate; la dotazione di arredi urbani e di impianti per la sicurezza. Il percorso si articola in cinque tratti, tre a cielo aperto e due in galleria coperta e sarà dotato di un impianto di videosorveglianza che sarà gestito in futuro dal comune di Celle.



Era stato invece approvato nel marzo del 2023 dalla giunta comunale di Varazze il progetto che prevede la riqualificazione della baia delle ex colonie. Il restyling prevederà la demolizione dell’immobile fatiscente e dismesso da anni e la costruzione di un ristorante con la rivisitazione dell’area retrostante con un parco urbano, parcheggi pubblici e privati sia per auto-moto e bicicletta.



"Siamo in attesa dell'autorizzazione dal comune di Varazze. Marzo sarà un mese abbastanza decisivo per la partenza" continua Sacchi.



Il 10 febbraio si terrà comunque l'inaugurazione del nuovo parco in via Natta che sarà intitolata al magistrato Giovanni Falcone. L'area poi verrà ampliata e arriverà a circa 25mila mq.