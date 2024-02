35 anni fa lo schianto del canadair alla Madonna del Monte a Savona: la messa per ricordare Claudio Garibaldi e Rosario Pierro

Una messa per non dimenticare i due piloti Claudio Garibaldi e Rosario Pierro, che hanno perso la vita il 27 gennaio 1989 a causa di uno schianto con il canadair avvenuto sul crinale ovest della collina "della Madonna del Monte", alle spalle dell’abitato di Zinola.

"L’iniziativa è concordata tra la Confraternita di sant’Ambrogio di Legino, proprietaria della Chiesa, e la Parrocchia di Zinola; dedicare la Messa non soltanto alle due vittime del 1989, ma anche a tutti coloro che hanno perduto la vita nell’adempimento del loro servizio e a chi in genere si dedica per lavoro o per volontariato alla collettività mettendo a rischio la propria vita per il bene comune - dicono dalla protezione civile - Nella Chiesa sono esposti molti articoli di stampa degli ultimi anni che ricordano l'attività dei volontari di protezione civile e dei vigili del fuoco nella nostra zona con le loro problematiche, i momenti tragici ma anche i positivi risultati nella prevenzione e intervento sulla calamità. È conservato un pezzo del velivolo schiantato recante lo stemma dei Canadair".