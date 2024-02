Raccolta porta a porta a Savona: il 15 aprile scatterà il servizio per le utenze non domestiche

Inizieranno il prossimo 28 febbraio sia nella Sala Rossa del comune di Savona che nella sede di Sea-s gli incontri con i commercianti e gli esercenti di illustrazione della partenza della raccolta porta a porta dei rifiuti per le utenze non domestiche.

Il nuovo servizio che sarà gestito dalla newco subentrata al 49% ad Ata scatterà il prossimo 15 aprile.

Le utenze non domestiche interessate dal nuovo cambio di servizio avranno servizi e frequenze di raccolta organizzati in funzione dell'attività che svolgono (commercio, ristorazione, uffici di relazione col pubblico).

"Le attività considerate, infatti, sono identificate come 'grandi produttori' di alcune tipologie di rifiuto, e verranno contattate singolarmente per concordare l'attrezzatura più adeguata alle loro esigenze e al tipo di rifiuti prodotti. Per tali utenze verranno effettuati dei sopralluoghl da parte del personale qualificato, nel periodo compreso tra l'1 e il 15 febbraio 2014 al fine di identificare le esigenze e concordare la dotazione da assegnare - viene spiegato nella lettera inviata alle attività commerciali firmata dal sindaco Marco Russo, dall'assessore Barbara Pasquali e dall'amministratore delegato di Sea-S Stefano Valle - Successivamente, nel mese di marzo, verranno consegnati i contenitori idonei alla raccolta differenziata presso ogni utenza coinvolta. I contenitori (di varia volumetria e spesso accompagnati da sacchi dedicati al rifiuto prodotto) dovranno essere custoditi in area privata ed esposti su suolo pubblico solo nei giorni e negli orari indicati nel calendario di raccolta che verrà consegnato contestualmente alle attrezzature. Rimane l'obbligo per le attivita che producono rifiuti speciali di smaltire tali scarti con sistemi paralleli al servizio di igiene urbana, il quale prevede la sola raccolta dei rifiuti urbani".

Per chiarire tutti gli aspetti correlati al nuovo servizio sono previste attività di informazione e formazione tramite incontri con associazioni di categoria ed amministratori di condominio (che verranno contattati direttamente ed invitati ad incontri specifici nel periodo tra il 12 e il 24 febbraio).

Il settore grandi produttori (ristoranti, pizzerie, servizi catering, mense) verranno incontrati il 28 febbraio nella sede Sea-S di via Caravaggio e il 5 marzo in Comune; il settore food (bar, caffetterie, cibi da asporto, friggitorie) il 28 febbraio in Sala Rossa a Palazzo Sisto e il 4-5 marzo in via Caravaggio; il settore esercenti alimentari (negozi di ortofrutta, panetterie, gelaterie, gastronomie) nella sede Sea-S il 28 febbraio; tutte le altre attività e negozi il 4-5 marzo in via Caravaggio.

La raccolta porta a porta per le utenze domestiche dovrebbe scattare invece a novembre 2024.

La città dovrebbe essere divisa, in vista del nuovo servizio, in 8 zone omogenee: centro storico, centro ottocentesco, Villetta, zona antistante l'area portuale, Legino e tutta l'area a minor densità a nord rispetto all'autostrada.