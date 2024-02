Bimbo ustionato a Bardineto: è stato risvegliato dal coma farmacologico

È stato estubato e risvegliato dal coma farmacologico il bimbo di 8 anni che il 29 gennaio scorso è rimasto ustionato da un ritorno di fiamma a Bardineto.

“Il papà è accanto a lui – scrive la sindaca di Bardineto Franca Mattiauda su Facebook -. Angelo è vigile, orientato e collaborante. È riuscito tramite videochiamata a salutare la sua mamma e il fratellino Elia. Naturalmente questo è di grande conforto e speranza per la famiglia e per tutti noi suoi amici. Continuiamo a inviare pensieri e preghiere per questo figlio di noi tutti”, conclude la prima cittadina di Bardineto.

Le condizioni di salute del bambino ricoverato all’ospedale Gaslini di Genova sono delicate, avendo riportato gravi ustioni di secondo e terzo grado che interessano principalmente torace, braccia e gambe che hanno reso necessario un intervento chirurgico. Le ustioni, che coinvolgono il 50% del suo corpo, richiedono cure specialistiche e un'attenzione costante da parte del team medico.

Il tragico incidente ha scosso profondamente la comunità locale, tanto che la Croce Verde, in collaborazione con il comune di Bardineto, ha lanciato una campagna di raccolta fondi per sostenere la famiglia di Angelo e aiutarla a coprire le spese di alloggio a Genova, permettendo loro di rimanere sempre vicino al piccolo.

Per coloro che desiderano contribuire, è possibile effettuare donazioni utilizzando l'IBAN: IT39Q0538749340000004064075.