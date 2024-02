Accoltella il cane che aveva appena litigato con il suo: ad Albissola si cerca il responsabile del gesto crudele

Scoppia una lite tra tre cani sulla spiaggia di Albissola Marina e uno degli animali a quattro zampe viene colpito da due coltellate al costato e all'addome.

E' successo questo pomeriggio intorno alle 15.30 sul litorale albissolese e in questo momento l'animale, un alano, è in prognosi riservata in condizioni critiche.

Secondo quanto sarebbe emerso, due cani sarebbero venuti a contatto con un altro e sarebbe scoppiato un litigio. Successivamente sarebbero riusciti a dividerli, però il proprietario di uno degli animali si sarebbe avvicinato e ne avrebbe accoltellato gravemente uno facendo poi perdere le sue tracce.

Il cane è stato trasportato d'urgenza dall'ambulanza veterinaria e ora si trova nella clinica Letimbro.

Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri.