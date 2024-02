Cane ucciso da due coltellate, l'autore del gesto: "Amo gli animali, sto malissimo per il danno che ho causato"

"Amo gli animali davvero e ho fatto di tutto per non perdere il mio cane e da ieri sto malissimo per il danno che ho causato togliendo la vita a Rex che subito pensavo di aver solo ferito".

Così l'uomo che ha accoltellato un cane uccidendolo sulla spiaggia di Albissola Marina ha commentato il fatto avvenuto ieri tramite una lettera firmata che ci è stata inviata in redazione.

L'accoltellamento era avvenuto nel pomeriggio di ieri dopo una zuffa tra tre tre cani avvenuta sul litorale albissolese.

Il cane era stato poi trasportato d'urgenza dall'ambulanza veterinaria, ma purtroppo per lui non c'è stato più niente da fare. A nulla purtroppo erano serviti i tentativi di salvarlo nella clinica veterinaria Letimbro di Savona. I due fendenti al costato e all'addome gli avevano infatti perforato l'intestino e i polmoni.

L'autore del gesto si è soffermato sulla vicenda volendo specificare alcuni aspetti.

"Desidero formalmente contestare la vostra modalità 'giornalistica' nel produrre articoli- Sono il ragazzo che ha ucciso il cane del vagabondo o senza tetto di Albissola Marina nella giornata di ieri lunedì 6 febbraio 2024. Avete scritto un articolo in prima battuta nel pomeriggio della giornata di ieri lunedì e poi questa mattina, che riportava l'uccisione di un alano (che alano non era ma era un meticcio incrociato con razza Alana e Corso ) avvenuto nel lunedì alle ore 15 circa della giornata" puntualizza.

L'uomo ha poi puntualizzato di essersi presentato nella caserma dei carabinieri di Albisola.

"L'articolo riportava la descrizione errata e stravolta dei fatti. Vi chiedo gentilmente di riferirvi alle forze dell'ordine: “i Carabinieri di Albisola Superiore” dove mi sono spontaneamente presentato per esporre la mia versione dei fatti coadiuvato dai testimoni presenti sia all'accaduto che alla deposizione. Vi chiedo di poter quindi fare un articolo dei fatti depositati in caserma il prima possibile perché si è scatenata una caccia al mostro che io non sono. Capisco che gli articoli li scriviate in base alle deposizioni presenti ma ero davvero spaventato e confuso per l'accaduto. Seth, il mio cane, è di indole buonissima e se non fossi intervenuto sarebbe probabilmente morto nell'attacco" conclude il proprietario di Seth.