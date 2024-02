Al via in biblioteca a Toirano il “Corso di Lettura Consapevole”

Prende il via a partire da lunedì 12 febbraio, presso la Biblioteca Civica di Toirano, in via G.B. Parodi 31, 1° piano, un ciclo di appuntamenti battezzato “Corso di Lettura Consapevole”. Le date saranno al lunedì e al mercoledì, fino al 4 marzo, in orario serale, a partire dalle 21. I primi tre incontri dureranno un’ora e mezza, gli ultimi quattro incontri dureranno un’ora. L’ingresso è gratuito, ma si consiglia l’iscrizione al numero 340 4636922.

Che cosa succederà in questi sette appuntamenti? Ce lo spiega l’ideatore e organizzatore, il giornalista Alberto Sgarlato: “Partiremo spiegando il modo corretto con il quale si ‘costruisce’ un articolo o un titolo e da qui andremo a distinguere l’informazione corretta da quella dei siti-bufala o, peggio ancora, di veri e propri siti-truffa. Ma non solo: nel corso dei vari appuntamenti faremo anche un po’ di storia, dalla nascita dell’informazione fino a come è cambiata nel corso degli anni, prima con i ritmi radiotelevisivi e poi sul web, faremo degli excursus attraverso l’informazione ‘di genere’, dalla cronaca sportiva alla critica cinematografica o musicale, ma parleremo anche di fenomeni spiacevoli come quello degli haters o della cosiddetta ‘narrazione tossica’, fino ad arrivare a varie forme di condizionamento del lettore”.

Alberto Sgarlato, iscritto all’Albo dei Giornalisti dal 1996, in oltre trent’anni di lavoro ha maturato esperienza in varie forme di giornalismo, dal cartaceo all’on-line, ha curato, organizzato e condotto eventi, dai dibattiti politici ad incontri con gli scrittori, ha gestito uffici stampa, ha lavorato nel settore della grafica e stampa digitale, è stato docente presso il SEI-CPT (Scuola Edile Imperia – Comitato Paritetico Territoriale) e possiede un attestato di operatore e montaggista cine-video rilasciato da FormaTemp e riconosciuto a livello nazionale.

Ma come è nata questa idea? Spiega ancora Sgarlato: “A luglio scorso ho letto che, in occasione delle prove di maturità, uno studente su due non capiva il senso dei temi che gli venivano posti. Ho trovato questo dato di una gravità allarmante. Parliamo di persone giovani ma al tempo stesso già maggiorenni, destinate a costruire le basi della società di domani nel mondo del lavoro, delle professioni e degli affari, eppure vittime di un analfabetismo funzionale avanzatissimo. E ogni giorno, io stesso, vedo condividere quasi da chiunque, sui social network, svariati contenuti che non hanno alcuna base, né scientifica, né razionale. Ho quindi deciso che la mia ‘missione’ deve essere proprio questa: far sì che le persone tornino a riappropriarsi in modo consapevole di ciò che leggono, che siano capaci prima di tutto di capire le basi del testo che hanno davanti, dopodiché di approfondire una notizia, di rintracciarne le fonti, di risalire all’attendibilità di quanto pubblicato”.

Conclude Sgarlato: “Voglio ringraziare in primis il direttore della biblioteca di Toirano, Nicola Panizza, che ha accolto con interesse questo mio progetto e mi ha dato gli spazi e i modi per realizzarlo. Ringrazio la biblioteca per l’ospitalità e ringrazio il Comune di Borghetto Santo Spirito, al quale la biblioteca fa riferimento, per il tutto il supporto fornitomi”.