In manette spacciatore 35enne: l’arresto grazie alla cooperazione tra Polizia locale di Albenga e Ceriale

È finito in manette N.B., un uomo straniero classe 1989 noto per la sua intensa attività illecita di spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio ingauno. L’arresto, che si è concretizzato il 2 febbraio scorso, è stato l’epilogo dell’attività di indagine dell'Unità Operativa Sicurezza Urbana del Comando Polizia Locale di Albenga. Le operazioni si sono svolte congiuntamente al personale della Polizia Locale di Ceriale, che ha dato un contributo importante dal punto di vista sia informativo che logistico, fornendo informazioni determinanti ai colleghi ingauni sull'individuazione della dimora e sui mezzi di spostamento dell'arrestato.

Alle prime luci dell'alba del 2 febbraio, gli agenti dei due comandi hanno scattare le manette ai polsi di N.B., associandolo immediatamente al carcere di Imperia dove adesso lo straniero è a disposizione dell'autorità giudiziaria.

L'arresto dimostra nuovamente l'efficacia operativa del piano d'azione delle Polizie Locali del circondario, le quali, con un continuo e attento scambio di informazioni, conducono un sempre più attento e capillare controllo del territorio.

“Una cooperazione costante tra i comandi di Polizia Locale del territorio, con le forze dell’ordine e con i cittadini che con fiducia segnalano situazioni sospette e permettono di dare il via ad accertamenti e indagini che spesso si concludono con arresti o interventi importanti da parte degli agenti – afferma l’assessore alla Sicurezza del Comune di Albenga Mauro Vannucci -. Ringrazio gli omini e le donne del comando di Albenga e della Polizia Locale di Ceriale per la collaborazione. Insieme stiamo ottenendo importanti risultati dimostrati dai numeri delle operazioni svolte. Continueremo a lavorare in questa direzione grazie alla perfetta sinergia tra Amministrazione, agenti di polizia locale e forze dell’ordine”.