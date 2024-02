Savona, tubatura danneggiata nei lavori di sistemazione della strada laterale di piazza Diaz

E' sempre travagliata la vicenda dei lavori di restyling di piazza Diaz. Durante il rifacimento del piano stradale del viale alberato, dall'ex Filmstudio, per la messa in quota dei chiusini e l'asfaltatura, è stata riscontrata la rottura del canale delle acque bianche che dovrà essere riparata. Questo comporterà un prolungamento dei lavori e della chiusura della strada per il ripristino della tubatura.