La storia di Bardineto diventa un'opera letteraria grazie al professore Balbis, il ricavato devoluto alla Croce Verde

Il professor Giannino Balbis, rinomato per il suo impegno nella ricerca storica e nella valorizzazione delle radici locali, ha compiuto un gesto di grande generosità devolvendo in beneficenza il ricavato della vendita della sua ultima opera letteraria dedicata alla storia di Bardineto.

Si tratta di due volumi stampati con il prezioso contributo del comune, del Consorzio Altopiano Bardinetese, delle aziende Fascheri Spa e Brigné, e dei Lions International.

La somma raccolta è stata destinata alla Croce Verde: "Ringraziamo il professore Giannino, sia per il lavoro svolto, atto a far conoscere la storia del nostro piccolo comune, sia per questo ulteriore gesto di altruismo dimostrato verso la nostra associazione".

Per coloro che desiderano conoscere maggiori dettagli su questa nuova opera del professore Balbis o desiderano acquistarla, i volumi sono disponibili presso le attività commerciali convenzionate.