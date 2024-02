Savona, cade dal monopattino a causa di una buca e si frattura un braccio e il bacino: "Farò causa al comune"

"All'altezza di via dei Martinengo sono finita in questa buca, le ruote purtroppo sono piccole e ho fatto un volo perchè si è impuntato il monopattino - spiega la donna - Mi hanno operato ieri e domani di nuovo. Meno male che non ho picchiato di schiena e di testa. Ora non so per quanto ne avrò, intendo comunque fare causa al comune".