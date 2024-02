A Savona l’incontro “Mafia e mafie. Analisi del fenomeno, testimonianze e strumenti giuridici di prevenzione e contrasto”

Mercoledì 7 febbraio 2024, dalle ore 15.30 fino alle ore 18.30, il coordinamento regionale Liguria e le sezioni di Savona, Genova, La Spezia e Imperia dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA), unitamente al Movimento delle Agende Rosse Gruppo “Falcone e Borsellino” - Genova, hanno organizzato presso la Sala Rossa del comune di Savona un incontro dal titolo “Mafia e mafie. Analisi del fenomeno, testimonianze e strumenti giuridici di prevenzione e contrasto”.

Il convegno, aperto alla cittadinanza e patrocinato dal comune di Savona, da AIGA Nazionale e dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Savona, vedrà come relatori: Salvatore Borsellino, Presidente del Movimento Agende Rosse; Giuseppe Antoci, presidente onorario Fondazione Caponnetto, già Presidente Parco dei Nebrodi; Luca Traversa, sostituto procuratore, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Savona; Giuseppe Murone, coordinatore Dipartimento Giustizia Penale AIGA.

Nell’occasione i relatori avranno modo di analizzare i protocolli antimafia e di approfondire le tematiche legale alla sensibilizzazione ricerca verità e giustizia sulle stragi con particolare riferimento a quelle di Capaci e di Via D’Amelio, nonché il fenomeno mafioso in Liguria e i temi legati al ruolo della Cittadinanza attiva come contrasto alle mafie.

Il convegno rappresenta una opportunità per conoscere la storia e ascoltare la voce e la testimonianza di Salvatore Borsellino, fratello del Magistrato Paolo, e di Giuseppe Antoci, padre degli attuali Protocollo Antimafia e cittadino esemplare anche nella qualità di presidente e nella gestione del Parco Nazionale dei Nebrodi.

È possibile partecipare all’evento sia in presenza (evento aperto alla cittadinanza fino ad esaurimento posti) sia in webinar accedendo al seguente QUESTO LINK

La partecipazione varrà ai fini della formazione professionale con il riconoscimento di 2 crediti per avvocati e praticanti avvocati (accreditamento riconosciuto da AIGA Nazionale), mentre 3 crediti per i giornalisti (accreditamento riconosciuto dall’Ordine dei Giornalisti della Liguria).

Domani invece, giovedì 8 febbraio, alle ore 9 nella sala della Sibilia presso la Fortezza del Priamar, si terrà l'evento "Mafia e mafie. Cultura, testimonianza e giustizia" dedicato alla scuole. Il programma includerà i seguenti interventi e partecipanti: saluti da Marco Russo, sindaco di Savona, Elisa Di Padova, vicesindaco di Savona, Nadia Dalmasso, dirigente ufficio III Ambito Territoriale di Savona - U.S.R. Liguria, e Sveva Gandolfo, presidente Consulta Provinciale degli Studenti di Savona. La moderazione sarà curata da Simone Botta, vicecoordinatore Agende Rosse Genova. Gli interventi saranno tenuti da Salvatore Borsellino, presidente Agende Rosse, Giuseppe Antoci, presidente Onorario Fondazione Caponnetto e già Presidente Parco dei Nebrodi, e Luca Traversa, sostituto procuratore, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Savona.