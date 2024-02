Albenga, nell'anno che si è appena chiuso la Biblioteca civica ha avuto oltre 5.000 utenti

La Biblioteca civica Simonetta Comanedi del Comune di Albenga si conferma un vero punto di riferimento per i cittadini e gli studenti di Albenga. Sono più di 5 mila gli utenti che hanno avuto accesso alla biblioteca comunale nel corso del 2023.

“Mi sento di ringraziare davvero di cuore Fabio Risso e tutto il personale che - afferma Martina Isoleri consigliere comunale- nonostante le tante difficoltà riscontrate, non ha mai smesso di dare il proprio apporto affinché la biblioteca potesse continuare ad essere un luogo vivo fatto di incontri e di esperienze. E, in questi mesi per me di fine mandato, colgo l'occasione per ringraziare l'associazione "Cosa vuoi che ti legga" che (anche nel periodo Covid) non ha mai smesso di offrire il proprio contributo fondamentale alle attività culturali legate alla diffusione della lettura".

"Sono due le persone che mi sento di ringraziare in modo particolare - prosegue - Monica Maggi e Tiziana Minacapilli. Il loro entusiasmo travolgente e la loro professionalità hanno reso possibile la realizzazione di tantissime iniziative, dal Festival della Gentilezza all'8marzolungounmese. C'è ancora un grande obiettivo in sospeso, trasformare Albenga in città che legge e sono certa che la biblioteca comunale possa dare un supporto fondamentale in tal senso”.