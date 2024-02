Annalisa a Sanremo 2024: "La mia canzone è un inno alla libertà di essere come ci si sente"

Con ’Sinceramente’, il brano in gara al Festival di Sanremo 2024, Annalisa ha confermato ulteriormente, se mai ce ne fosse bisogno, di essere una delle regine del pop Made in Italy.

Nella conferenza stampa di presentazione al PalaFiori racconta della sua carriera e del suo brano in gara: “Il mio primo Sanremo è stato 11 anni fa. Sono focalizzata sul mio percorso e sul mio progetto, che è iniziato a settembre 2022 con ‘Bellissima’ il primo singolo di questo disco, che poi è proseguito con ‘Mon Amour’, ‘Ragazza Sola’, ‘Euforia’, e oggi ‘Sinceramente’ prosegue questo racconto. Ho deciso di partecipare al Festival per aumentare ancora la portata di questo viaggio bellissimo che sto facendo: ho portato me stessa a 360 gradi, quello che sento di essere oggi”.

E ancora: “Da subito, mentre immaginavo questo disco, ho voluto che tutto fosse collegato: ogni canzone ha un legame con le altre, e questo brano è solo l’ultimo capitolo di un viaggio che non finisce, ma prosegue con nuovo bagaglio, nuove energia. Il filo conduttore di tutto è la libertà di raccontare una storia d’amore, di mettere in piazza una delusione, di amare chi si vuole senza limiti, di imparare a stare sola. ‘Sinceramente’ è un inno alla libertà di essere come ci si sente e di manifestare la propria personalità e i propri sentimenti”.

“Ai giovani suggerisco di non mollare mai - continua a raccontare l’artista ligure -. Consiglio di rimanere a testa bassa e di non farsi scoraggiare, perché nel lungo periodo si vedono i frutti del lavoro degli anni precedenti”.

A chi chiede quale sia il segreto del suo successo risponde umilmente: “Non c’è un segreto, si fa del proprio meglio e si lavora tanto, ed è quello che giorno dopo giorno quello faccio in studio con il mio team, è l’unica regola”.

‘Sinceramente’ è già in rotazione radiofonica e promette di rimanerci per lungo tempo: “Sono felice di sentire tanta partecipazione da parte del pubblico: già in sala ieri, al secondo ascolto, il pubblico batteva le mani e teneva il tempo”.

Annalisa è anche una star di TikTok: le sue canzoni vengono utilizzate per tantissimi video: “Quando le cose vengono spontanee e riescono a buttare giù le barriere dei nostri mezzi di comunicazione, anche dei social o nelle tifoserie, per me questo è essere presente nella vita delle persone, farne parte”.

Nella serata duetti l'artista ha scelto di portare con sé La rappresentante di lista, con cui canterà insieme al Coro Artemia “Sweet Dreams (Are Made Of This)”.