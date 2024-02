Diocesi Savona-Noli: a Cogoleto unzione degli infermi per la XXXII Giornata mondiale del malato

"Prima del Covid-19 avevamo iniziato a celebrare la Giornata sempre in una parrocchia diversa per dare spazio e voce alle comunità - spiega don Mario Moretti, direttore dell'Ufficio per la Pastorale della Salute della Diocesi di Savona-Noli, intervistato da Sonia Pedalino sul mensile Il Letimbro - Ora in accordo con il vescovo Marino riprendiamo questa idea da Cogoleto. Il malato e l'anziano hanno bisogno di incontrare il Signore ed è importante avere attenzione per queste persone fragili".