Savona Capitale della Cultura, l'incontro con i sindaci della provincia per un progetto di respiro comprensoriale

Un progetto con un perimetro territoriale che vada oltre i confini della città capoluogo per creare una vera e propria rete comprensoriale con Savona candidata Capitale della cultura per il 2027.

Questo pomeriggio, 8 febbraio, il sindaco di Savona Marco Russo e l'assessore alla Cultura Nicoletta Negro hanno illustrato il progetto della candidatura di Savona a Capitale italiana della cultura ai sindaci dei Comuni di Altare, Albisola Superiore, Albissola Marina, Albisola Superiore, Varazze, Osiglia, Celle, Cairo, Noli, Bergeggi, Quiliano, Villanova D'Albenga (per il sistema delle Valli Ingaune) Millesimo, Calizzano e Vado; presente anche la Provincia. L'incontro è stato voluto dal sindaco Russo soprattutto per inquadrare il progetto in un'ottica comprensoriale, come hanno fatto altre città candidate.

Un esempio è Pesaro, Capitale della Cultura per il 2024 che ha presentato un programma di 45 progetti coinvolgendo i 50 comuni della provincia, 2 parchi regionali e un'Area protetta.

“E' stato un incontro molto positivo, ci tenevamo a spigare al territorio che il nostro progetto è molto ambizioso ma che non vuole essere solo del Comune ma anche del territorio. Abbiamo voluto informare gli altri Comuni del territorio e con il tema definiremo anche il perimetro territoriale. L'incontro è stato positivo non solo per la risposta ma anche per il desiderio di costruire una rete comprensoriale e alzare il livello del progetto. Voglio ringraziare i sindaci che sono intervenuti e che hanno risposto”.

Nell'incontro alcuni Comuni hanno già illustrato alcuni dei loro programmi culturali presentando già delle proposte e suggestioni. “Stiamo immaginando un tavolo diverso – ha detto l'assessore Nicoletta Negro – e i Comuni hanno risposto in modo positivo, mettendosi a disposizione, nell'immaginare una Savona Capitale della cultura che abbracci un territorio vasto”.