Cairo, benzene fuori controllo a gennaio: fino a sei volte superiore al limite di legge annuale

Picchi di benzene nel mese di gennaio. La denuncia arriva dal gruppo di opposizione 'Cairo in Comune'.

"I dati forniti dalla Regione sul sito 'Ambiente in Liguria', evidenziano livelli al di sopra del valore limite annuale. Talvolta quasi il doppio nel centro di Cairo Montenotte, più del triplo alla Mazzucca e fino a quasi sei volte nella centralina di Bragno per ben 16 giorni", tuonano i consiglieri comunali Giorgia Ferrari e Silvano Nervi.

Il benzene è una sostanza classificata come altamente cancerogena dall'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) e la sua presenza nell'ambiente presenta gravi rischi per la salute pubblica. La sua scarsa solubilità in acqua contribuisce all'inquinamento delle falde acquifere, rendendo difficile il suo naturale processo di decadimento.

L'esposizione acuta a elevate concentrazioni di benzene può causare danni al sistema nervoso e tossicità al sistema ematopoietico, con possibili conseguenze come l'anemia aplastica e danni ai globuli bianchi.

Il gruppo di opposizione ha presentato un'interrogazione urgente, chiedendo se la Regione, la Provincia di Savona e l'Arpal abbiano ufficialmente comunicato al comune di Cairo Montenotte la presenza di livelli di concentrazione di benzene al di sopra dei limiti.

"In caso positivo, quali iniziative sono state prese per salvaguardare la salute dei cittadini, individuare le cause di tali superamenti e scoprire eventuali responsabilità legate alle emissioni? I sistemi di monitoraggio prescritti di Italiana Coke (SME) hanno registrato tali superamenti?", chiedono i membri del gruppo di opposizione.