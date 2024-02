Carenza di servizi postali a Stella, il sindaco scrive nuovamente a Poste Italiane: "Dal 2019 nessuna risposta"

Un ulteriore sollecito a Poste Italiane per un aumento del livello dei servizi a Stella. Ad inviare una nuova lettera è il sindaco di Stella Andrea Castellini che ha richiesto chiarimenti in merito ad alcuni disservizi che il comune dell'entroterra avrebbe dovuto affrontare nel novembre 2021, marzo 2022 e febbraio 2023.

"Dal 2019 ad oggi il Comune di Stella non ha mai ricevuto nessuna risposta da parte del vostro ente in merito alle segnalazioni effettuate e poste in oggetto della presente comunicazione - scrive nella missiva il primo cittadina Dopo l'ultimo sollecito datato 25/03/2022, a seguito dei precedenti datati in ordine cronologico 02/12/2019 — 06/05/2020 — 22/09/2020 — 07/06/2021 — 23/11/2021 il Comune di Stella non ha mai avuto alcun tipo di riscontro o risposta da parte di Poste Italiane SPA o dai suoi funzionari. In qualità di Sindaco del Comune di Stella mi sono attivato immediatamente pochi giorni dopo il mio insediamento per riproporvi e sottolinearvi la necessità di porre in essere una soluzione in merito alla carenza dei servizi generali offerti da parte di Poste Italiane dettati dalla carenza di personale adibito all'attività di front-office presso l'ufficio di Stella San Giovanni, unitamente alla necessità di attivare un ATM Postamat sul territorio stellese e al posizionamento di cartelli stradali che indichino le posizioni dei vostri due uffici siti in Stella. Rammento che oltre alle suddette problematiche l'ente che rappresento in qualità di Sindaco non ha mai ricevuto informazioni di alcun tipo in merito all'attivazione del progetto POLIS all'interno del nostro Comune".

Castellini ha quindi chiesto chiarimenti dettagliati e specifici su l'inserimento di un ATM Postamat all'interno del territorio Comunale, sulla carenza di personale, un aumento della segnaletica e il progetto Polis.

"E' disponibile a posizionarlo al fine di fornire tm importantissimo servizio a tutti gli abitanti di Stella ma anche ai numerosi utenti clic si rivolgono ai nostri uffici, visto il disagio che tale mancanza arreca agli utenti? - ha spiegato Castellini riferendosi al Postamat - Viste le continue segnalazioni sulla mancanza di personale front-office presso il vostro sportello di Stella San Giovanni, avete in previsione di risolvere questa situazione che arreca un notevole disservizio per l'utenza incrementando il numero di personale già presente? Si rende necessario un incremento della segnaletica con il posizionamento di opportuni cartelli stradali volti a fornire l'indicazione precisa dell'ubicazione dei due uffici postali siti in Stella. Potete provvedere nel più breve tempo possibile vista la semplicità della richiesta? In merito al progetto Polis sapete fornire un cronoprogramma dettagliato da cui si possono desumere le tempistiche di inizio e fine lavori all'interno dei vostri due uffici siti in Stella?".

Nell'occasione il sindaco ha risposto anche all'interrogazione presentata lo scorso 18 gennaio dal consigliere di minoranza Valentino Bernardini.

"Il sollecito è stato inoltrato anche alla Prefettura di Savona al fine di renderla edotta dei fatti e della totale mancanza di risposte chiare e trasparenti fornite al Comune di Stella da parte di Poste Italiane Spa - ha detto il sindaco - Vi informo che come estrema ratio se anche questa volta, come purtroppo già accaduto negli anni passati, l'ultimo sollecito inoltrato non dovesse ottenere alcuna risposta per iscritto, disattendendo di fatto le nostre richieste, chiederemo alla Prefettura stessa di intervenire e di supportarci per chiedere chiarimenti a Poste Italiane".