Cosa preferiscono i liguri: Sanremo o escort?

Sembrerebbe che i Liguri scelgano entrambi: prima il dovere e poi il piacere. Sanremo si AMA, ma solo tra le 20 e le 23. Dalle 23 in poi i cellulari delle professioniste del sesso iniziano a squillare.

A rivelarci questa tendenza, come ogni anno, è Escort Advisor, il primo sito di recensioni di escort in Europa, che quest’anno compie 10 anni, registrando una media di 5,5 milioni di utenti unici mensili.

Il sesso a pagamento a Imperia la prima settimana di febbraio è dunque vivace, ma il portale ci fa notare che anche durante il resto dell’anno non smentisce. In provincia, si registra una media di 3 escort e di 231,13 utenti ogni 1000 abitanti, pari al 23% della popolazione maschile, dati in aumento durante la settimana del Festival.

Il sito, infatti, afferma che molte escort di essere spesso “in tour”. Significa che non sono stanziali nella stessa città, ma si spostano, principalmente per due ragioni: la stagionalità o i grandi eventi, proprio come il Festival di Sanremo.

La escort Melissa racconta proprio questo: «Sono arrivata a Sanremo la scorsa settimana, lo faccio da qualche anno, con notevole riscontro, anche se quest’anno va un po' a rilento. Sono tutti impegnati o attratti dalla manifestazione. Ricevo le prime telefonate dopo le 4 del mattino: tecnici, operai e addetti ai lavori che dopo aver fatto festa in discoteca vogliono chiudere in bellezza. L’anno scorso ho ricevuto un cuoco simpaticissimo che preparava da mangiare per lo staff tecnico, mentre quest’anno mi ha fatto visita uno designer che si occupa degli addobbi floreali del Festival».

Il portale è in grado di confermare questa tendenza attraverso i profili delle escort iscritte che organizzano dei veri e propri tour, anche settimanali, e grazie all’indicizzazione dei numeri di telefono pubblicati sui principali siti di settore. Le recensioni degli utenti poi indicano la località dove è avvenuto l’incontro.

Per non farsi mancare nulla durante il Festival della canzone italiana, nel web sta spopolando la canzone prodotta dai Gem Boy in occasione del decimo anniversario di attività del sito. Molti utenti hanno già ricondiviso il video online, proponendola come vera vincitrice del Festival.

Anche la provincia savonese ha dei numeri interessanti: Savona, infatti, registra 2,57 escort e 238,86 utenti attivi ogni 1000 abitanti, vale a dire il 24% della popolazione maschile.

In una sola decade, il portale ha raggiunto delle cifre da record, uniche nel settore, che sono in costante aumento. Ma perché? La fortuna (o intuizione, che dir si voglia) è stata quella di introdurre al semplice annuncio della escort, proprio la possibilità di recensire la prestazione da parte dell’utente.

Inoltre, le escort iscritte possono completare il loro annuncio aggiungendo informazioni utili al cliente, che così si sente più sicuro nella scelta e sa di poter contare sull’aiuto degli altri utenti. Solo per le province di Savona e Imperia, si registra una media di rispettivamente 6,74 e 7,06 recensioni ogni 1000 abitanti.

Il portale ha fatto la fortuna di moltissime ragazze, che si possono permettere di alzare il prezzo della prestazione, perché ricevono in casa o in hotel come vere professioniste (a Savona il costo medio è di 93€, a Imperia è di 85€), ma anche di molti clienti, che sanno di poter contare su un portale serio che dà loro l'opportunità di approfondire prima di programmare l’incontro.