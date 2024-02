Liti violente e ritrovo di pregiudicati, chiuso per 5 giorni bar di Savona

Continuano i controlli da parte delle forze dell’ordine agli esercizi pubblici e commerciali, per prevenire non solo gli illeciti in materia di somministrazione degli alcolici, ma anche per la tutela della sicurezza pubblica.

In questo ambito si inserisce il provvedimento del Questore di Savona di sospensione della licenza dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, emesso ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza - per cinque giorni - nei confronti di un bar situato in via Boselli a Savona, su proposta dell’Arma dei carabinieri.

Il provvedimento è stato emesso in seguito a diversi controlli delle forze dell’ordine, a partire dallo scorso mese di luglio, che hanno riscontrato la presenza di avventori gravati da precedenti penali.

In particolare i militari dell’Arma hanno evidenziato in alcuni casi il comportamento omissivo del gestore del bar che non ha allertato le forze dell’ordine in occasione di violente liti avvenute tra avventori, sia all'interno sia nelle immediate vicinanze del locale. Numerose lamentele si erano registrate anche da parte dei residenti del centro, con schiamazzi notturni, soprattutto nei fine settimana.

Prosegue l’impegno delle forze dell’ordine che, come in questo caso, intervengono in stretta sinergia nel comune obiettivo della tutela della sicurezza dei cittadini e di tutti quegli esercenti - la maggior parte - che operano in adesione alle regole del settore.