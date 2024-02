Savona, persona soccorsa nella sua abitazione dai Vigili del fuoco: al Santa Corona in codice giallo

Alle 12.10 odierne, la sala operativa del comando provinciale Vigili del fuoco di Savona ha ricevuto una chiamata per la richiesta di soccorso per una persona all'interno della propria abitazione nella zona di via Fiume.

Immediatamente, è stata inviata sul luogo dell'emergenza la Squadra 11, proveniente dalla vicina centrale, supportata dalla 11R con l'autoscala. I Vigili del fuoco sono intervenuti prontamente, riuscendo a trasportare la persona ferita in sicurezza utilizzando l'autoscala e la barella Toboga fornita dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (CNVVF). Questa soluzione ha permesso di affrontare con velocità la difficoltà rappresentata dall'essere situati in un piano alto, accelerando le operazioni di recupero e la consegna della vittima ai sanitari presenti sul posto.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i sanitari del 118 e l’ambulanza, garantendo un rapido e completo trattamento alla persona soccorsa che è stata poi trasportata in ambulanza al Pronto Soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice giallo.

Per garantire la sicurezza della zona e facilitare le operazioni di soccorso, è stata coinvolta anche la polizia locale per quanto riguarda la gestione della viabilità circostante.