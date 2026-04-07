A10, disagi tra Andora e Savona: traffico intenso e incidente in galleria all'altezza di Ceriale

Mattinata complicata lungo l’A10 tra Savona e Ventimiglia. Il traffico intenso legato al rientro dalle festività pasquali ha provocato rallentamenti a tratti tra Andora e Savona, in direzione del capoluogo provinciale.

La situazione è peggiorata attorno alle 11 a causa di un incidente stradale tra Albenga e Borghetto, all’altezza di Ceriale, nella galleria Monte Piccaro: un tamponamento tra un'auto e un autoarticolato. Sul posto sono intervenuti la Croce Bianca di Andora e il personale autostradale.

Una persona è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona.

L'incidente in A10 ha avuto ripercussioni anche sulla viabiità al di fuori dell'autostrada, con code segnalate anche sulla via Aurelia tra Ceriale e Albenga.