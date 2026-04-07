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Cronaca | 07 aprile 2026, 12:47

Sassello, precipita per 8 metri da una riva: soccorsi mobilitati in località Galetta

L'allarme lanciato poco prima delle 12

Sassello, precipita per 8 metri da una riva: soccorsi mobilitati in località Galetta

Momenti di apprensione a Sassello, in località Galetta, dove poco prima delle 12 è stato lanciato l’allarme per una persona scivolata lungo una riva per circa 8 metri.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Rossa di Sassello e i Vigili del Fuoco del distaccamento di Varazze. Allertato anche il Soccorso Alpino per supportare le operazioni in una zona impervia.

Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, la caduta dell'uomo è avvenuta mentre era impegnato in alcuni lavori nel suo giardino: per lui è stato disposto il trasferimento in codice giallo all'ospedale San Paolo di Savona.

Redazione

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