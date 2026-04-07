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Cronaca | 07 aprile 2026, 15:00

Savona, lite domestica tra fratello e sorella con lancio di piatti: intervento dei carabinieri

Entrambi sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale San Paolo

Savona, lite domestica tra fratello e sorella con lancio di piatti: intervento dei carabinieri

Scoppia una lite tra fratello e sorella in un'abitazione di via Bove nel quartiere di Legino a Savona e scatta l'intervento dei carabinieri.

Poco prima delle 14.00 la centrale unica del 118 è stato chiamato per un litigio domestica con lancio di piatti tra i due di origine sud americana.

Immediato l'intervento dell'automedica del 118 e di due ambulanze della Croce Bianca e della Croce d'Oro di Albissola che hanno trasportati entrambi in codice giallo all'ospedale San Paolo di Savona.

Le forze dell'ordine sono intervenute per sedare gli animi. 

Luciano Parodi

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