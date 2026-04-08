Millesimo piange Pietro Paolo Supato, storico panettiere e punto di riferimento per generazioni

Millesimo perde un altro pezzo della sua storia commerciale: si è spento a 83 anni Pietro Paolo Supato, per gli amici Piero, storico panettiere e punto di riferimento per generazioni.

La sua era una tradizione di famiglia radicata: insieme alle sorelle Lucia e Maria Teresa, già scomparse, aveva portato avanti per decenni un’attività di panificazione e pasticceria conosciuta e apprezzata non solo a Millesimo, ma in tutta la Val Bormida.

Il suo era il “vecchio” forno, che oggi ha lasciato spazio all’Oasi del Pane, accanto allo storico negozio di scarpe Scarzella, anch’esso chiuso. Negli anni successivi, aveva spostato l’attività sotto i portici, davanti alla pasticceria Pastorino, continuando a essere un punto di riferimento per la comunità.

"Per tanti di noi – ragazzi allora, un po’ più adulti oggi – quel forno era molto più di un negozio: era un luogo di ritrovo, aperto a qualsiasi ora, dove passare dopo una notte in discoteca o nei locali della valle e della riviera, per una focaccia calda, il pane o una brioche all’alba", ricorda Aldo Picalli, oggi consigliere comunale di opposizione.

Il rosario verrà recitato giovedì 9 aprile alle 18:30 nella chiesa parrocchiale “Visitazione di Maria SS.”. Il commiato sarà celebrato venerdì 10 aprile, con partenza dall’ospedale di Mondovì alle 10:00 verso il tempio crematorio di Magliano Alpi. Le ceneri saranno tumulate nel cimitero di Millesimo.