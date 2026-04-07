Albissola, vandali danneggiano un paletto dissuasore: il vicesindaco presenta una querela

Un ennesimo atto di vandalismo ad Albissola Marina e il vicesindaco Luigi Silvestro presenta una querela alla polizia locale.

Ad essere stato danneggiato in zona Piazza Lam un paletto dissuasore con i conseguenti danni alla pavimentazione.

"Nelle settimane scorse in qualità di sostituto pro-tempore del Sindaco ho presentato al comando della Polizia Municipale una denuncia/querela nei confronti di chi sarà all'esito delle indagini eventualmente identificato come autore-i di un atto di vandalismo e danneggiamento avvenuto in zona Piazza Lam su di un paletto dissuasore e sulla relativa pavimentazione circostante divelta - ha detto Silvestro - In quella occasione ho inoltre chiesto alla nostra Polizia Locale di verificare le registrazioni dell'impianto di videosorveglianza per provare ad aiutare l'individuazione degli autori responsabili dei fatti appena esposti, affinchè l'Autorità competente proceda nei confronti delle stesse al fine di comminare la giusta sanzione per gli eventuali reati ravvisati in particolare in ordine alla responsabilità penale di cui all'articolo 635 del Codice Penale (danneggiamento del patrimonio pubblico)".

"Il danno è stato prontamente ripristinato dal servizio tecnico manutentivo ma visto che ci stiamo avvicinando alla stagione turistica dove solitamente questo tipo di atti vandalici aumentano di numero penso sia necessario mandare forte e chiaro il messaggio che ad Albissola non tolleriamo i vandali e anzi li perseguiamo - ha continuato il vicesindaco albissolese -Insomma il mio è voluto essere il simbolo concreto di un Amministratore locale che ha a cuore la propria città e la vuole difendere da chi invece sembra volerla attaccare con gesti violenti; ma è anche e sopratutto un gesto di vicinanza nei confronti invece dei tanti cittadini perbene che spesso vedono danneggiati i beni pubblici e si sentono colpiti nella loro serenità. Come Amministrazione comunale continueremo ad investire nel rafforzamento del sistema di videosorveglianza cittadina".