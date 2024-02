Spotorno, allagamenti nei sottopassi della Maremma e della Serra: in azione i sistemi di allerta automatici (FOTO)

AGGIORNAMENTO DELLE ORE 14.00: Riaperto il sottopassaggio della Serra sulla Sp8, ancora chiuso il sottopasso della Maremma.

In entrambi i casi sono entrati in azione i sistemi di allertamento con semafori automatici collegati. "In queste ore ne stiamo rivalutando un migliore posizionamento in modo da renderli ancora più visibili" spiega il sindaco Mattia Fiorini.

---





A causa degli allagamenti causati dalle piogge intense, la Sp 8 "Spotorno-Vezzi Portio-Finale Ligure Pia", al chilometro 0+000 nel comune di Spotorno, è stata chiusa al traffico a partire dalla rotonda sulla SS 1, per un tratto di circa 400 metri che coincide con la rotatoria al chilometro 0+400.

La viabilità è stata deviata sulle vie interne del centro abitato di Spotorno per consentire il ripristino delle condizioni normali di viabilità. Si prega di prestare massima attenzione durante la guida.