Rigassificatore, Fratoianni e Bonelli a Savona: "Sono irresponsabili, un mostro così nel mare che impatto può produrre?" (FOTO e VIDEO)

"Non abbiamo bisogno di un rigassificatore. Loro sono irresponsabili che stanno vendendo il futuro del nostro Paese. Bisogna resistere. Il 33% degli occupati nel savonese lavora nel turismo e piazzi davanti alle spiagge un mostro come quello, che impatto pensi di produrre?".

Così i deputati Angelo Bonelli, portavoce dei Verdi e Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana intervenuti questa sera in una gremita Sms Serenella delle Fornaci all'incontro "Un futuro a tutto gas?" con al centro il tema legato al posizionamento della nave rigassificatrice Golar Tundra a circa 4 km dalla costa di Vado Ligure e a 2.9 km da Savona. Ma non solo.

"I cittadini e le cittadine hanno ragione a mobilitarsi contro opere altamente impattanti dal punto di vista ambientale e della sicurezza. Parliamo di impianti soggetti a una disciplina molto rigorosa poiché sono a rischio di incidenti rilevanti. In altre parole, se si verificasse un incidente, le conseguenze potrebbero essere particolarmente catastrofiche - ha detto l'esponente di Sinistra Italiana - Tuttavia, una legge è stata varata nel momento in cui sembrava che l'intera emergenza legata alle conseguenze dell'invasione russa in Ucraina dovesse essere affrontata improvvisamente con le solite ricette. Con questa legge, è possibile eludere completamente ogni verifica e valutazione di impatto ambientale e di rischio, il che è inaccettabile".

"Aggiungo che questa è la questione decisiva alla base della nostra opposizione, la quale riguarda la politica energetica del paese. Vogliamo essere indipendenti, ma non aumentando la nostra dipendenza dall'estero, non dalla Russia, bensì da Paesi che investono sull'energia pulita. Questa non è la strada da percorrere - prosegue Fratoianni - Dobbiamo investire nelle energie rinnovabili, che sono democratiche e soprattutto meno costose per i cittadini e le cittadine. In questi anni, abbiamo visto aumentare il costo in bolletta nonostante il ribasso del costo della materia prima, poiché le grandi multinazionali dell'energia hanno continuato a registrare enormi profitti extra. È ora di cambiare rotta, di smettere di favorire le lobby come fa sistematicamente questo governo e di investire nell'ecologia e nella sicurezza".

"È un tema ambientale ma anche economico, è un tema che riguarda la politica nazionale e non solo Savona. Voglio chiarire questo punto perché c'è una grande menzogna riguardo alla politica energetica: si dice che il rigassificatore di Savona sia necessario per garantire la sicurezza energetica, ma è falso - continua Bonelli - Basta leggere i dati sul fabbisogno energetico pubblicati sul sito del governo per capire che non abbiamo bisogno di nuovi rigassificatori. Ciò che veramente ci serve è una nuova politica, con quote di energie rinnovabili che sostituiscano il gas. Finora, la politica sul gas ha solo determinato profitti extra miliardari per le grandi società energetiche come Eni, che hanno incassato 70 miliardi di euro di profitti dal 2021 al 2023".