Savona, lavori sul rio Molinero tra via Bonini e via la ferrovia, il Comune affida la progettazione

Prosegue l'iter per il completamento della mitigazione del rischio idraulico del Rio Molinero. Dopo i lavori che hanno riguardato la parte del rio dal Campus e nel centro di Legino sarà la volta di un nuovo lotto, con l'affidamento della progettazione alla Itec Engineering del tratto tra via Bonini e il tracciato ferroviario.

“Sotto il profilo del rischio idraulico – spiega il Comune - il piano di bacino ha indicato che il corso d'acqua genera ampie fasce di inondabilità con alta pericolosità, ovvero con periodo di ritorno inferiore a 50 anni (fascia A)".

.Per la mitigazione del rischio idraulico generato dal corso d'acqua è necessario intervenire sostanzialmente in due aree: l'area di foce, compresa tra il rilevato ferroviario ed il mare, e l'area di Legino, compresa tra il campus universitario ed il rilevato ferroviario. Per quanto riguarda l'area fociva è in previsione la sistemazione del rio Molinero nell'ambito di una operazione immobiliare di iniziativa privata”.

La base d'asta del servizio era di 106.861 euro (al netto di oneri Inarcassa ed Iva) , fatta dopo la consultazione di cinque operatori economici, in possesso dei requisiti. L'offerta migliore risulta è risultata quindi quella della Itec Engineering srl di Sarzana, che ha offerto lo sconto del 33,33% sull'importo a base d'asta di euro 106.861,30, con un importo di aggiudicazione di 71.244 euro (oltre ad oneri Inarcassa ed Iva)