Provincia, Chiara Vacca è la nuova dirigente del Settore Gestione Viabilità, Edilizia ed Ambiente

Da lunedì 12 febbraio l'ingegnere Chiara Vacca torna a Savona, come dirigente del Settore Riqualificazione Urbana, nell’ambito della Direzione Lavori Pubblici – Area Servizi Tecnici ed Operativi della Provincia. A Vacca è stato assegnato anche l’incarico ad interim del Settore “Servizi Finanziari, Patrimonio e Servizi Informativi”, con decorrenza dal 12 febbraio 2024 e fino al 31 dicembre 2024.

Vacca subentra a Vincenzo Gareri al quale erano stati affidati gli incarichi dirigenziali ad interim dei Servizi “Procedimenti Concertativi”, “Pianificazione Territoriale e Urbanistica” e “Trasporti e Società Partecipate” e del Settore “Servizi Finanziari, Patrimonio e Servizi Informativi”. Gareri, in pensione da febbraio dello scorso anno, aveva accettato di prestare servizio a titolo gratuito per 12 mesi , (come prevede la legge a Legge 7 agosto 2012, numero 135 ).

Laureata in Ingegneria civile, Chiara Vacca, 54 anni, è stata funzionario del Comune di Savona dove ha lavorato dal 1996 al 2018, poi dirigente del Comune di Acqui Terme per due anni, fino al 2020. Successivamente è entrata come dirigente nell'organico del Comune di Albenga, fino al 2022 per passare poi al Comune di Genova, prima di fare il concorso a Palazzo Nervi.