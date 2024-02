Lavoratori portuali, Bianchi e Arboscello (Pd): “Vergognoso il no del governo al rinnovo del Fondo amianto per gli eredi dei portuali deceduti per asbestosi”

“Il no del governo all’emendamento dell’onorevole PD Andrea Orlando sul Fondo amianto per i familiari dei lavoratori deceduti per asbestosi, è vergognoso e inaccettabile. È la dimostrazione che il governo Meloni e la Ministra Calderone ignorano le esigenze dei portuali liguri e delle loro famiglie rendendo più difficile il risarcimento delle vittime di amianto”.

Lo affermano in una nota Matteo Bianchi, responsabile economia e industria Pd Liguria, e Roberto Arboscello, consigliere regionale e vicecapogruppo Pd in Regione Liguria.

“Una situazione che in Liguria potrebbe avere ricadute pesanti in particolare sulla Adsp del Mar Ligure Occidentale (Genova e Savona) e sulle due compagnie portuali; anche di recente la Compagnia portuale di Savona, che è da sempre un’eccellenza del territorio, ha rappresentato la difficoltà nel doversi fare carico integralmente dei risarcimenti”.

“Tra il 2020 e il 2021, quando era Ministro del lavoro Orlando, aveva disposto lo stanziamento di 20 milioni di euro in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie correlate all'esposizione all'amianto nel lavoro portuale. Una possibilità che è stata poi cancellata dalla Ministra che ha dato parere contrario all’emendamento proposto al milleproroghe. In questo modo – concludono Bianche e Arboscello - il governo ha tradito gli impegni presi in parlamento con le famiglie delle vittime”.