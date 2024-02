Savona, una convenzione per il passaggio di circa 50 parcheggi pubblici dell'ex Balbontin al comune

Dopo il collaudo delle telecamere collegate alla centrale operativa della municipale, il comune può finalmente firmare la convenzione con Arte per il passaggio a Palazzo Sisto degli spazi pubblici delle aree dell'ex Balbontin, compresi una cinquantina di parcheggi, in base ad un vecchio documento che viene perfezionato.

L'attivazione della videosorveglianza, certificata a inizio gennaio dall'Ufficio lavori pubblici, era infatti il passaggio che mancava e previsto dalla convenzione.

La Convenzione era stata firmata da Arte e Progetto Ponente con Palazzo Sisto una quindicina di anni fa e vi venivano dettagliate le opere di urbanizzazione per la realizzazione dei nuovi edifici, poi rivista nel 2013 e ora perfezionata.

L'atto garantisce al comune una decina di parcheggio pubblici in superficie, nella parte affacciata su via Aglietto, già disponibili da alcuni anni, e circa una cinquantina di posti auto al piano interrato dei garage del complesso residenziale realizzato in corso Ricci per 2.220 metri quadrati di superfici.

Il valore stimato al momento della stipula della convenzione era era di oltre un milione 440 mila euro. Oggi il valore delle servitù è di 2.255.496 euro. La convenzione prevede anche gli spazi collettivi esterni, area gochi per bambini e verde pubblico, le cui spese di manutenzione saranno a carico di Arte, ad eccezione delle forniture di energia e pulizia e spazzamento degli spazi pubblici.