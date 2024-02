Il 17 febbraio Lorenzo Tosa a Savona per presentare il suo nuovo libro

Sabato 17 febbraio, alle ore 18 presso la Sala Rossa del Comune di Savona, si terrà l'incontro con il giornalista Lorenzo Tosa in occasione della presentazione del suo libro "Vorrei chiederti di quel giorno. Vita e morte di un ragazzo che era mio padre" (Rizzoli).

Il libro di Lorenzo Tosa è una sorta di inchiesta privata e corale su suo padre Bruno, morto suicida nel 1986. E non può che partire dall’ultimo giorno e dalle ultime ore trascorse insieme. Lorenzo aveva solo due anni e mezzo, non può ricordarle ma può ricostruirle e in parte immaginarle, e da lì avviarsi nel lungo e tortuoso viaggio per ricomporre i pezzi di una storia finora taciuta. Lo farà parlando con chi Bruno lo ha conosciuto e amato, gli amici, i compagni, le donne della sua vita; ricorrendo alla memoria e ricucendo i frammenti di Bruno arrivati fino a lui, senza sconti per nessuno e per se stesso. C’è quindi Genova in queste pagine, c’è l’Italia degli anni '60 e '70 e la generazione della politica e della contestazione, il turbinare nell’aria e nei cuori di nuovi modi di stare insieme, e lo scontro tra i padri e i figli.