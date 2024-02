Vado, scatta il posizionamento dei velobox sulla via Aurelia, in via Piave e in via Ferraris

7 velobox tra l'Aurelia, in via Piave nella Valle di Vado e in via Ferraris.

È iniziato a Vado Ligure il posizionamento con la presenza della polizia locale sul territorio comunale e in queste ore il tam tam tra gli automobilisti non si sta facendo attendere.

"Abbiamo iniziato a dislocarli sull'Aurelia e continueremo nelle prossime settimane. Sono contenitori destinati a contenere gli autovelox con il presidio degli agenti della polizia locale, sono l'equivalente del posto di controllo con l'autovelox" ha detto il comandante della polizia locale Domenico Cerveno.

"Stiamo parlando comunque non di autovelox fissi come quelli posizionati sulla Sp29 del Cadibona - ha puntualizzato il comandante - Non si vuole ottenere solo sanzioni per i conducenti in transito che superano i limiti di velocità, ma produrre un effetto di deterrenza e portare gli automobilisti a rallentare ed essere prudenti".

Nei mesi scorsi non sono mancate le segnalazioni da parte dei cittadini, soprattutto nella zona di via Piave per via della velocità elevata. Da lì la decisione di dar vita al posizionamento che è scattato sull'Aurelia e che proseguirà poi nelle altre vie.

In futuro ne dovrebbero essere implementati anche un paio sulla strada di scorrimento quando verranno completati i lavori attualmente in corso.