Videosorveglianza nei parchi e nelle zone di aggregazione: patto tra la Prefettura e il Comune di Quiliano

Un patto per l'attuazione della sicurezza urbana tra la Prefettura di Savona e il Comune di Quiliano.

Il protocollo è stato firmato tra il Palazzo del Governo savonese e l'amministrazione comunale quilianese in quanto quest'ultimi vogliono rafforzare le azioni di prevenzione e di contrasto alle forme di illegalità presenti sul territorio con particolare attenzione ai parchi cittadini ed alle zone di aggregazione.

Con attenzione particolare con i giardini di Via Roma e di Valleggia e Via Caduti Partigiani, Via Diaz distributore Agip dove vengono segnalate situazioni di pregiudizio al decoro ( abbandono di rifiuti) e di rilevante limitazione alla fruibilità degli spazi pubblici oltre a fenomeni di criminalità (furti abitazioni e terreni) che generano insicurezza nei frequentatori in particolare di anziani e famiglie con bambini.

Nel quadro della collaborazione tra le forze di polizia e la polizia locale, il Comune intende, tra l'altro, avvalersi delle specifiche risorse previste per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza, sulla base delle linee guida adottate su proposta del Ministro dell'Interno, con un accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali.

La Prefettura e il Comune nel rispetto delle reciproche competenze, hanno deciso di adottare strategie congiunte, con lo scopo di migliorare la percezione di sicurezza dei cittadini e a contrastare ogni forma di illegalità favorendo l'impiego coordinato delle forze di polizia statuali e la Polizia locale.

La Prefettura e il Comune di Quiliano hanno quindi individuato come prioritario obiettivo l'installazione dei sistemi di videosorveglianza comunali (i progetti devono essere ammessi a finanziamento), nelle aree del territorio comunale maggiormente interessate da situazioni di degrado e di illegalità: Giardini Quiliano Via Roma Campetto; Giardini Valleggia Area Canina; Località Montagna rotatoria Via Veirasca; Località Roviasca rotatoria Via Cavassuti; Piazza Valleggia Via Diaz; Palazzo Comunale località Massape; Biblioteca Piazza Costituzione e Palazzetto Sport; Località Murate e Via Briano - Solcasso; Centro Storico Via Porcile P.zza Gramsci; Vìa Torcello Vìa Caravaggio (Rotatoria); Auser giardini Via Caduti Partigiani; Via Diaz distributore Agip.

I progetti anche integrati dei sistemi di videosorveglianza, saranno oggetto di valutazione da parte del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, per le modalità di impiego e ogni aspetto tecnico operativo, in coerenza con le direttive ministeriali emanate.