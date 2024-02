Albisola, i gruppi di opposizione insieme per un incontro: "Occasione per uno scambio di opinioni sulle problematiche presenti e future"

Un incontro, che di fatto conclude i 5 anni sui banchi della minoranza, per illustrare il lavoro svolto che porterà poi alla creazione di una lista unitaria in opposizione al sindaco uscente Maurizio Garbarini?

Per ora i gruppi consiliari di opposizione del comune di Albisola Superiore “Passione in Comune" e "M5S Albisola" hanno invitato i cittadini giovedì 22 febbraio alle ore 20.30 nell'Auditorium di via alla Massa, "per un resoconto sull’attività consiliare svolta durante i quasi 5 anni trascorsi, in un’ottica di trasparenza e di condivisione del lavoro svolto".