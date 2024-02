“Progetto Festival” ad Albenga: al teatro Ambra il concerto con i più grandi successi di Sanremo

Il gruppo “Progetto Festival” torna a esibirsi ad Albenga sabato 24 febbraio alle 21 al Teatro Ambra, con “The best of Sanremo”.

Il concerto spettacolo ripercorre oltre 70 anni di musica e canzoni che hanno fatto la storia della kermesse canora italiana per eccellenza, il Festival di Sanremo. Dai brani di Anna Oxa, Pooh, Loretta Goggi, Riccardo Fogli, Alice per proseguire con i grandi classici che hanno reso famoso il Festival di Sanremo in tutto il mondo.

"Una grande occasione per poter riascoltare i grandi successi che hanno fatto la storia del festival di Sanremo – afferma il vicesindaco di Albenga Alberto Passino -. Lo stesso festival che da poco si è concluso per una sera riavvolgerà il nastro e si presenterà sul palco dell’Ambra con musicisti e cantanti di ‘Progetto festival’ qui ad Albenga, un evento per gli appassionati del ‘bel canto’ ma anche dal gusto più contemporaneo".

I componenti di Progetto Festival sono quattro musicisti professionisti: Angela Vicidomini (collaborazioni: Rai 2, Mediaset, France 2), Alessio Briano (Casinò di Sanremo), Andrea Balestrieri (Zibba), Artan Selishta (Combricola del Blasco, Vanexa, Irene Fornaciari).

Dal 2016, lo spettacolo è stato rappresentato nelle più importanti piazze liguri e, naturalmente, anche nella “location per eccellenza”, ovvero presso il Teatro Ariston di Sanremo. Progetto Festival ha inoltre fatto parte della programmazione del teatro Centrale di Sanremo nell’importantissima rassegna primaverile (con la presenza di Piero Cassano, storico leader e autore dei Matia Bazar), inserito negli eventi correlati al Festival di Sanremo nella manifestazione “Nel blu dipinto di blu”, patrocinata dal comune di Albenga e dal comune di Sanremo, e nella programmazione del Casinò di Sanremo negli otto eventi VIP della stagione autunnale 2017.

Il gruppo ha pubblicato due cd: “The best of Sanremo – volume 1” e “Progetto Festival live – volume 2” e ha ricevuto il premio “Festival Mare 2017”.

Il concerto spettacolo ha il patrocinio del Comune di Albenga ed è a ingresso libero.