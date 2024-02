Solo 5 euro di resto per il pedaggio, gli altri 10 in "scontrino di credito": inconveniente al casello di Albenga

Ha pagato con 20 euro 5 euro di pedaggio ma a parte ricevere il resto di 5 euro in moneta, la cassa automatica non era in grado di erogare i restanti 10 euro.

È successo nella mattinata di domenica ad un albissolese all'uscita dal casello autostradale di Albenga. Invece di ricevere il proprio resto si è visto consegnare uno scontrino di credito con le modalità per ricevere i contanti.

Nel biglietto vengono specificate le modalità di rimborso che consistono nel consegnare lo stesso nelle stazioni autostradali della rete di Autostrada dei Fiori o nel centro servizi di Albenga.

Oppure spedendo lo scontrino originale all'indirizzo pedaggio@autostradedeifiori.it indicando le coordinate bancarie dove accreditare l'importo. Un iter non troppo agevole per l'albissolese visto che il centro servizi, l'ex Punto Blu Savona, non è più presente.