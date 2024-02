Alassio, manutenzione straordinaria di piazza Partigiani: al via lavori per oltre 200mila euro

Ad Alassio tutto è pronto per l'avvio dei lavori di manutenzione straordinaria di piazza Partigiani, che l’Amministrazione comunale intende riqualificare sostituendo la parte centrale della vetusta pavimentazione in legno con basole di arenaria. L'area interessata al primo lotto dell'intervento, ovvero la parte centrale della piazza, è già stata transennata e la ditta affidataria dell'opera – TZ Costruzioni srl con sede in Albenga – sta predisponendo il cantiere per l'avvio dei lavori, il cui termine è previsto entro l'inizio delle festività pasquali.

Nell'ambito del progetto sono previsti, in una fase immediatamente successiva, anche la sistemazione del marciapiede ammalorato adiacente la piazza su lato di Via Gramsci, e l’abbattimento delle barriere architettoniche attraverso la realizzazione di una rampa per disabili.

Il progetto complessivo, ad opera dell'Ufficio Tecnico del Comune di Alassio, è stato approvato con la Determinazione Dirigenziale n. 946 dello scorso 28 dicembre, e stimato per un importo di € 201.000,00 di cui € 146.287,88 per lavori a base d’asta, €.3636,05 per oneri di sicurezza, oltre a € 51.077,07 per somme a disposizione dell’Amministrazione.

In concomitanza con la seconda fase dei lavori partiranno anche quelli del progetto approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 433 dello scorso 28 dicembre, avente come oggetto la manutenzione straordinaria all’impianto di illuminazione di emergenza della piazza, per un importo complessivo di € 68.483,00 di cui € 49.643,36 per lavori a base d’asta, €. 1.356,64 per oneri di sicurezza, oltre a € 39.019,45 per somme a disposizione dell’Amministrazione.

“Siamo molto soddisfatti – dichiara il sindaco Marco Melgrati – di avviare il cantiere destinato a dare un nuovo volto e una nuova illuminazione a Piazza Partigiani, ovvero il cuore pulsante delle manifestazioni all'aperto della nostra città. Un nuovo, ottimo traguardo della nostra Amministrazione comunale, raggiunto in perfetta sinergia con gli Uffici Comunali, in vista delle stagioni primaverile ed estiva che offriranno ai cittadini e ai turisti una proposta di eventi di altissimo livello e di sicuro interesse”.

“Questo progetto – afferma l'assessore ai Lavori Pubblici Rocco Invernizzi – ha come obiettivo quello di rendere più consona al prestigio del luogo e delle manifestazioni ospitate la nostra centralissima piazza Partigiani, attraverso una pavimentazione realizzata con lastre di pietra arenaria che si armonizza con la pavimentazione restante della piazza e del centro storico. Molto importanti, nell'ambito di questo progetto, anche la manutenzione straordinaria all’impianto di illuminazione di emergenza della piazza e l'abbattimento delle barriere architettoniche”.