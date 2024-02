Calice, rifiuti nei boschi lungo la strada per Pian dei Corsi: volontari in azione per levarli

"Continuo a interrogarmi in merito a che cosa possa spingere alcuni a gettare rifiuti in un bosco, soprattutto pensando che molti degli stessi sarebbero conferibili gratuitamente nei luoghi a ciò destinati. Probabilmente è sbagliato anche solo interrogarsi in merito, ignoranza, maleducazione ed un’assoluta mancanza di senso civico e di rispetto sono le uniche risposte possibili".

A scriverlo, in una nota, è il sindaco di Calice Ligure, Alessandro Comi, annunciando come nella mattinata odierna si sia provveduto a rimuovere dal bosco lungo la strada che porta a Pian dei Corsi una notevole quantità di rifiuti ingombranti gettati in prossimità di una curva nel tempo.

In accordo col Comune di Calice Ligure, che ha informato dell’iniziativa i Carabinieri Forestali della locale stazione, i ragazzi dell’A.I.B calicese coadiuvati da Giorgio e Gabriele di Evolve Shop hanno recuperato quanto gettato nella riva sottostante.

I rifiuti, ammucchiati a bordo strada e adeguatamente segnalati, saranno rimossi definitivamente nei prossimi giorni.

"Un sentito ringraziamento a tutti i ragazzi coinvolti per il lavoro svolto e per la disponibilità e sensibilità ancora una volta dimostrate" conclude Comi.