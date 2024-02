L'assessore regionale Piana a Savona per svelare le opportunità regionali per micro, piccole e medie imprese liguri: "In arrivo 52 milioni di euro"

L'assessore allo Sviluppo economico di Regione Liguria Alessio Piana, con la collaborazione del Sistema Camerale e delle associazioni di categoria, ha presentato a Savona, presso la Camera di Commercio Riviere di Liguria, le opportunità regionali per le micro, piccole e medie imprese liguri. Una dotazione economica che raggiunge complessivamente i 52 milioni di euro, a valere sulle risorse Fesr 2021-2027, e che mira a sostenere la competitività delle attività liguri.

A partire dai 39 milioni di "Garanzia Artigianato Liguria" e "Cassa Commercio Liguria", strumenti dedicati all'accesso al credito agevolato delle imprese dell'artigianato e del commercio, che, dal prossimo 1° marzo 2024, consentiranno a tutti gli interessati del settore di richiedere finanziamenti a tassi agevolati e garantiti da Regione Liguria. Con l'ulteriore possibilità per alcune tipologie di imprese (quelle di qualità, giovani, femminili, storiche, neo costituite e dell'entroterra) di richiedere un contributo a fondo perduto (fino a 30 mila euro a domanda) a copertura del 50% degli investimenti effettuati. Già attive, invece, le misure presentate in favore degli investimenti in efficientamento energetico (10 milioni, scadenza: 29 febbraio), economia circolare (1 milione, scadenza: 17 marzo), competenze aziendali (1 milione, scadenza: 15 marzo) e innovazione e digitalizzazione delle imprese logistiche (1 milione, scadenza: 29 febbraio).