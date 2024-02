Operazione antidroga a Savona, Russo e Pasquali plaudono la Questura: "La zona di piazza del Popolo è sempre attenzionata"

"Vogliamo ringraziare il questore Alessandra Simone, la Squadra Mobile, la polizia locale, la Procura e tutto il personale che nelle ultime ore ha partecipato all'operazione antidroga in piazza del Popolo e in vari altri comuni della provincia. Un risultato brillante da un punto di vista investigativo che testimonia come piazza del Popolo, anche quando per ragioni investigative non deve risultare evidente agli occhi dei cittadini, sia una zona sempre attenzionata". Cosi commentano il sindaco Marco Russo e l'assessore Barbara Pasquali in merito all'operazione “White&Coffee” condotta dalla Questura di Savona.

"La nostra amministrazione ha instaurato con il prefetto e con le forze dell'ordine un dialogo proficuo e uno scambio di informazioni continuo, finalizzato a creare sempre maggiori condizioni di vivibilità. Va in questa direzione, ad esempio, il progetto esecutivo per le telecamere e l'implementazione dell'illuminazione nel parcheggio di piazza del Popolo che abbiamo approvato proprio questa mattina in giunta e gli altri progetti di rigenerazione e animazione della piazza".

"In tutto questo, il dialogo con i cittadini è fondamentale e, in questo senso, mi unisco al ringraziamento del questore: le segnalazioni dei residenti di piazza del Popolo sono state determinanti per mettere a segno questo importante risultato investigativo", concludono Russo e la Pasquali.